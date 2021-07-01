汽修科通常較多男性選修，不過大陸深圳一名17歲女學生古慧晶打破眾人刻板印象，不僅擁有優異的維修實力，日前甚至在廣東職校學生專業技能大賽奪下一等獎，除了刷新全校最好紀錄，也是全省第一位參加汽修比賽並奪冠的女生。除此之外，脫下工作服的她，清秀模樣讓不少網友眼睛為之一亮。

綜合陸媒報導，古慧晶從小就喜歡聞「汽油味」，汽車轟隆隆的聲音，在她耳裡成了動人的旋律，尤其是小學時從電影螢幕中看到高超的駕駛技巧和汽車改裝，讓她異常興奮，「如果長大後能擁有一輛自己的車，自己改裝、自己修理，多酷啊。」儘管求學過程中，家人一度無法諒解她執意報考汽修專業，但她對汽車的熱情最終打動家人，並轉而支持她追夢。

這次參加技能大賽，讓古慧晶備感壓力，但她不輕言放棄，在2位教練的鼓勵和指導下，她每天進行14小時的高強度訓練，無論是4輪定位、故障診斷、引擎拆裝維護和保養等一系列繁瑣的操作，都在古慧晶每日的常規訓練項目之中，這也讓她在2週內少了7.5公斤。

但付出的辛苦也在此次大賽獲得回報，古慧晶僅憑26分鐘就在汽車機電維修項目中奪下一等獎，不但打破全校最好紀錄，也是全省第一個參加此類比賽並奪冠的女生。對於外界的眼光，古慧晶拒絕被標籤化，她強調，「很多人覺得汽修是男生的職業，這種想法太刻板了，我覺得職業不分性別」。

脫下工作服的古慧晶就像一般鄰家女孩一樣，清純的制服照曝光後引起大批網友關注。而多才多藝的她，平時喜歡下棋、逛街和攝影，去年還曾獲得廣東省校園攝影大賽二等獎。