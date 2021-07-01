日本街頭日前出現一名裸著上半身的男子，手持鐵棍在路上奔跑、不斷揮舞，嚇得民眾趕緊報警，5名警員到場後立即衝上前去試圖制伏該名男子，沒想到其中1名員警在關鍵時刻突然腳滑，意外在嫌犯面前摔倒，讓現場頓時一片混亂，而這段影片也被公開至網路上，引起熱烈討論。

根據日本媒體的綜合報導，一名來自日本橫濱市的40歲男子「沼上將之」，因開車在住家附近十字路口處，與另一台車發生碰撞，但他並不想處理立即肇事逃逸，豈料他才開離事故地點600公尺，車子就無法動彈，他只好拿起車上的鐵棍，並打著赤膊在街上遊盪，嚇壞附近鄰居趕緊報警。而警方派出5名警員到場後，分別站在各處等待時機上前抓人，不料沼上將之相當蠻橫、不斷掙扎，即使5個大男人上前壓制仍是一場混戰，最後警方費了九牛二虎之力才成功將他制伏及逮捕。

但新聞畫面曝光後，不少民眾發現其中一名警察原本帥氣上陣，下一秒準備出手壓制嫌犯時，竟突然腳滑在嫌犯面前，整個人跌個四腳朝天，讓網友忍不住吐槽「這警察也太弱了吧」、「弱雞警察該不會是緊張到滑倒吧」、「雖然警察很辛苦，但看到影片還是忍不住想笑」、「是半裸大叔氣勢太逼人嗎」。

沼上將之後來被警方帶回去調查，發現他車禍的主因疑似服藥過量，造成藥物中毒而開始神智不清、胡言亂語，而他即使自稱只是某公司的派遣員工，但對峙警方時熟練的攻擊姿勢，還是讓不少人質疑他是否有吸毒前科，或是某幫派組織的成員，引起外界熱議。