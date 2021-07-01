約旦一名男子日前到紅海玩雙人滑翔傘，豈料中途卻有一隻鯊魚躍出水面，朝他的腿部狠咬一口，導致男子的腿部肌肉和骨頭受到嚴重傷害，現場的人目睹這幕都嚇一大跳，緊急將男子送醫治療，所幸經過手術後生命並無大礙，目前情況也已經逐漸穩定下來。

根據《太陽報》報導，這起驚悚的事件發生在約旦阿卡巴，6月25日這名37歲的男子和友人前往紅海玩雙人滑翔傘，從影片中可以看到，當他們一靠近海面後，突然就有一隻鯊魚從水面躍起，朝著男子的腿部狠咬一口，在場所有人見到這幕都嚇一大跳，連忙帶男子回到岸上，並將他緊急送醫治療。

據了解，這名男子的右腿傷勢比較嚴重，有好幾處肌腱都被咬斷，還出現嚴重的肌肉撕裂傷和骨折，所幸經過手術和治療後，男子的生命並無大礙，目前身體的各項狀況也逐漸恢復穩定。

阿卡巴國際潛水中心的成員卡圖納（Mohammad Qatawneh）透露，自己潛水資歷長達20年，但卻是第一次在這裡遇到這種事；然而距離第一次鯊魚襲擊事件才過去2天，27日又有人目擊一艘船隻遭鯊魚襲擊，所幸最終沒有人受傷。

海洋生物學家札巴達（Mohammed Khalil Al Zabada）指出，鯊魚在世界上所有海域都有，紅海裡也生存著許多種類的鯊魚，但牠們大多數都會在海洋深處活動，很少會出現在像是阿卡巴灣這樣的淺水區。對此，阿卡巴經濟特區負責人巴希特（Nayef al-Bakhit）表示，將會成立一個專案小組調查這2起鯊魚攻擊事件。