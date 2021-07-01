英格蘭一名老翁34年前搬進位於德文郡的新家，進行裝修時發現一處靠近窗戶的地板，竟有下陷狀況，起初以為底下有埋東西，因此便掀起來查看，竟發現一口古井，為了家中小孩的安全，他便將古井封起來，直到10年前退休後才又打開，甚至還在井裡挖出一把古劍和硬幣，推測井可能有500年歷史。

根據《每日郵報》報導，70歲史提爾（Colin Steer）在1988年，搬進位於德文郡普利茅斯（Plymouth）的新家，此房建於1895年左右，為維多利亞式建築設計，當時史提爾進行整修欲更換地板托樑（Floor Joists）時，發現靠近窗戶附近的地板竟有凹陷問題。

史提爾表示，「我當時就想，下面可能埋了一個人，要不然就是有一個坑」，因此他便將地板掀開，發現底下竟是一口古井，深度並不深，已被泥土填滿，讓他覺得非常有趣，但當時史提爾育有3名年幼的孩子，他們經常在家裡奔跑，擔心會造成孩子受傷，因此便將井封了起來。

直到2012年史提爾退休後，他才決定將古井挖開，花了10年的時間挖到井下約5.18公尺深，期間在井內發現一把古劍和一枚1725年的硬幣。史提爾表示，那一把古劍是由數片金屬拼湊而成，比較像農民的戰鬥武器，「根據那把古劍推測，這口井可能有500年歷史，甚至可追溯至更早」。

史提爾為了找出建古井的原因，還嘗試查閱當地的舊地圖，但都未找到相關資訊，他推測這口井過去可能用於餵養動物，或供2至3個家庭使用。史提爾仍想繼續向下挖，目前已挖了5公尺左右，井裡也冒出不少水，史提爾希望再向下挖1.22公尺，直至挖到井底，而妻子也未反對他，甚至同樣覺得很有趣。

每當史提爾的孫子探訪時，他就會在井外加裝玻璃門，不僅安全還可供孫子觀賞，他的孫子們都喜歡往井裡看，史提爾笑著說，鄰居得知他家裡有一口井，也都覺得非常新奇，他甚至還嚐過井裡的水，「水質還算清澈，對我來說蠻好喝的，日後將對水進行細菌檢測，如果沒有問題的話，我甚至可以把井水裝瓶出售」。