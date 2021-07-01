大陸網路上近日流傳一段正宮抓姦的影片，一位女子發現丈夫外遇後，一氣之下揪來一群姊妹當街暴打小三，還試圖將小三的內褲給扯下來，丈夫為了保護小三，竟全程以肉身相護完全不抵抗，引起網友熱烈討論。

微博帳號「傻子笙歌」於本月4日在網路上貼文表示「元配抓小三、老公護小三，不愛了為何還在一起」，並附上一段驚人的抓姦影片，在網路上意外暴紅。只見影片中正宮揪來一群閨密，怒氣沖沖的將小三拉上街打趴在地，而她的丈夫則是不斷以肉身壓在小三身上試圖保護對方。

過程中正宮及閨密們不斷對著他們拳打腳踢，猛踹頭部及腿部，出手絲毫不手軟，丈夫也不斷發出哀號聲，但正宮還是氣不過，動手撕破小三的上衣並扯開她的內褲，最後不忘將丈夫脖子上的金項鍊帶走，現場一片混亂，路過的民眾全看傻眼，不斷拿出手機錄影，

而這段影片也在網路上瘋狂轉發，引起網友熱議，紛紛留言「元配也真是的，離了男人就活不了了嗎」、「小三固然可恨，但一個巴掌拍不響，你們怎麼不圍毆偷吃的男人只打小三呢，真是不公平」、「這男的也真夠廢，在那裡哭哭鬧鬧還差點把自己喜歡的女人給壓死，怎麼都不起來反抗」、「正宮當街打人還不忘把大金鍊收好，哈」、「當街撕爛人家衣服算違法吧」、「奇怪，圍觀的人這麼多卻沒一個報警」、「你們的事情有必要搞到全世界都知道嗎」。