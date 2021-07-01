美國一名女大生克絲汀（Kirsten）在知名連鎖餐廳打工，從小就是A罩杯的她，靠著神奇的「擠溝」技巧，化身成為擁有深邃事業線的窈窕辣妹，曾單日最高賺取400美元小費（約新台幣1.1萬元），如今她大方拍攝教學影片PO網，吸引逾1600萬人觀看。

克絲汀日前在抖音（Tiktok）帳號「@theflathootersgirl」發布多段影片，透露自己在一間知名連鎖餐廳打工，而身材火辣的女服務生被視作餐廳的一大賣點，因此必須穿上露出乳溝的緊身上衣和熱褲。只有A罩杯的她，因為工作需求，發明了神奇的擠胸技巧，讓她的平胸瞬間進化成渾圓巨乳。

影片中，克絲汀不藏私的分享兩款神奇道具，首先是「特殊胸罩」，平胸女子穿上後，胸部會立刻增大2個罩杯，接著她再拿出「水餃墊」（胸墊），將胸部集中、托高，讓雙峰呈現自然無違和的完美弧度，最後靠著化妝品勾勒出胸前陰影，火辣的巨乳就此誕生。

由於美國餐廳服務生的收入來源，大部分來自於顧客所給的小費，克絲汀坦言，每週工作6天的她，自從罩杯升級後，每週大概可賺1300美元（約新台幣3.6萬元），平均每天收入也有216美元（約新台幣6077元）。甚至有顧客只是上前跟她說話，就給了60美元小費（約新台幣1688元），週末時一天更可以賺進400美元（約新台幣1.1萬元）。

克絲汀的教學影片曝光後，已累計逾1600萬觀看次數，並獲得超過200萬個讚，不少網友紛紛留言表示「無論如何，妳都長得很漂亮啊」、「有點好奇，這家餐廳有多少員工是這樣擠胸部的」、「跪求胸部修容的教學片」。