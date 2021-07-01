「鳥擊」是飛機在飛行時最常發生的事故，甚至可能引發非常嚴重的意外事件。近日挪威一架飛機正準備降落，前方卻突然飛過一群海鷗，飛行員為了避免發生撞擊急忙飛回空中，然而早就為時已晚，一隻海鷗被強力吸入引擎中，下秒引擎另一端就噴出一陣灰煙和羽毛。

根據《每日星報》報導，這起事件發生在挪威阿塔國際機場（Alta International Airport），6月22日A320-200N客機正準備降落時，突然有一群海鷗從前方飛過，為了避免發生撞擊意外，飛行員急忙飛回空中，然而卻為時已晚，其中一隻海鷗還是不幸被強力吸入引擎中，下秒就化成一陣灰色濃煙從引擎另一端噴出，裡面還夾雜著一些白色羽毛。

所幸飛機在8分鐘後還是順利落地，沒有因為這起意外造成進一步事故，不過該架客機在乘客全都下機後，不得不取消下一趟航班，留在原地超過24小時，以便工作人員進行後續的修繕檢查工作，防止下次飛行發生引擎損壞的狀況。

而這次的意外也被一旁的人拍攝下來，分享到YouTube上，不少人稱讚飛行員的反應十分靈敏，在很短的時間內就能果斷採取行動，阻止了更多海鷗死亡的可能，「飛行員在發生鳥擊前就已經做出反應，幹得好！」、「他避開了大部分的海鷗，抬升是正確的決定」；但也有人認為，會造成這種現象發生是因為機場沒有做好驅鳥工作。