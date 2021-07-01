大陸一名女飼主日前分享了家中愛犬生產的過程，不料沒多久4隻幼崽因體弱不適相繼離世，讓狗媽媽相當難過，長達一周不肯吃東西，但牠最後疑似接受了幼崽離世的事實，竟親自挖土將狗寶寶埋葬，讓飼主看了相當不捨。

根據大陸《沸點視頻》的報導，來自大陸重慶的巫姓女飼主十分喜愛狗狗，因此家中養了多隻柯基犬。前陣子其中一隻母柯基在家中誕下了4隻狗寶寶，讓全家人相當開心，不過這4隻狗寶寶出生後沒多久，身體陸續出現狀況，除了其中一隻不幸被狗媽媽誤傷造成腦部受損死亡外，其他幾隻則是因為嗆奶、眼睛發炎等症狀陸續過世。

飼主接受採訪時表示，剛走了的2隻狗寶寶是由狗媽媽親自用鼻子挖土掩埋，過了一個禮拜後另外2隻狗寶寶也過世，狗爸爸的情緒便跟著變得激動，不斷阻止狗媽媽掩埋寶寶，甚至互相攻擊、撕咬，疑似埋怨對方照顧不周，也捨不得自己的寶寶就這樣離開。

不過，這些看在飼主眼裡相當不捨也很自責，因為她和狗媽媽都是第一次迎接寶寶，因此並不熟悉如何照料，而前面2隻狗狗去世時，狗媽媽相當難過連續5、6天不肯吃東西，帶去獸醫院詢問獸醫，獸醫則告訴她得強行餵食，要不然狗媽媽的身體也會受不了。

新聞曝光後引起網友關注，紛紛留言表示「真是心疼，就跟自己的孩子一樣」、「狗狗們真的很有靈性」、「一次送走4個寶寶，怎麼會不難過呢」、「飼主還是節育吧！別再讓悲劇發生」、「狗媽媽也是蠻可憐的」。