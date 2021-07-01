正值炎炎夏日，天氣變得越來越熱，讓許多人都大呼受不了，想無時無刻待在冷氣房中，而動物們也同樣無法忍受高溫，紛紛尋找水源納涼。近日加拿大一名網友目擊了可愛的一幕，一隻黑熊媽媽帶著自己的孩子們闖入人類游泳池戲水，讓網友們看完都直呼融化了。

Mama bear and her two cubs coming over for a dip in the pool to cool down during the heat wave! @GlobalBC @DailyHiveVan #HeatDome pic.twitter.com/b0ITiCuueM — 𝐋𝐲𝐥𝐞 𝐉𝐞𝐟𝐟𝐫𝐞𝐲 ✌️ (@MrKush604) June 27 2021

根據《Abbotsford News》報導，這段影片是由居住在加拿大卑詩省的男子傑佛里（Lyle Jeffrey）所拍攝，6月27日時一隻黑熊帶著2隻熊寶寶闖入他家後院，還在游泳池內玩起了水，傑佛里覺得相當有趣且神奇，因此拿出手機記錄這難得一見的畫面。

從影片中可以看到，一隻熊寶寶泡在水中游泳，另外一隻寶寶趴在岸邊和手足玩耍，而熊媽媽則站在旁邊照看，等到時間差不多後，牠率先走到一旁的草地上，將身上的水甩乾，接著向上一跳躍過了柵欄，回到樹林當中，而熊寶寶們見到媽媽離開，也趕緊跟上腳步，跳出了傑佛里家的後院。

傑佛里透露，影片拍攝當天的氣溫達37度，甚至還更高，而黑熊媽媽和寶寶們在他的後院待了約1個小時，便離開朝著芒迪公園（Mundy Park）的方向走去。

事後他也將這段影片上傳到推特，引發網友熱烈迴響，影片發布至今已經有近10萬觀看次數，許多人都被黑熊一家自在戲水的模樣給融化了，紛紛留言：「看完這段影片可以讓我開心一整天，我的心全都融化了」、「真的太可愛了，讓我想起了我的孩子們」、「熊媽媽看起來想把在游泳的寶寶抓起來，但都被牠溜走了哈哈」。