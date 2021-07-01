美國南卡羅萊州一隻18個月大的寵物狗，日前被巨大的煙火聲響嚇得從後院倉皇逃跑，飼主夫妻在附近找了好幾個小時，卻怎麼樣也找不到愛犬的下落，因而難過不已。沒想到狗狗在深夜時分竟然自行返家，還懂得「按電鈴」通知主人，讓這對夫妻又驚又喜。

根據《福斯新聞》報導，女飼主維塔卡（Mary Lynn Whitacre）表示，事發當晚，愛犬拉賈（Rajah）和他們夫妻一起在庭院觀賞璀璨的煙火，沒想到拉賈竟被巨大的煙火聲響給嚇得四處竄逃，甚至衝出後院，消失在夜色之中。

維塔卡當下立刻偕同丈夫在住家附近尋找拉賈的下落，但好幾個小時過去，依舊沒發現拉賈的蹤跡，「我們嚇壞了，覺得非常無助，這絕對是我人生中最漫長的7個小時」。

所幸半夜3點左右，拉賈悄悄返回房子前廊，還聰明的用鼻子按電鈴，宣告牠旋風回歸，這讓維塔卡和她丈夫驚喜萬分。維塔卡提到，一年多來因為新冠疫情的影響，半數時間都待在家，也幾乎沒有親友造訪，根本沒使用過門鈴，沒想到拉賈竟然無師自通，懂得怎麼按門鈴。

儘管回家的拉賈全身髒兮兮，顯然在外頭經歷了一場開心的冒險，但維塔卡夫妻不以為意，反而被拉賈裝出一副做錯事的難過表情給逗笑了，直言「只要拉賈平安歸來，我們就很開心了！」