動物也懂得知恩圖報。韓國一名居住在山區的男子，日前發現一隻流浪貓被一群獾欺負，便趕緊上前驅趕，流浪貓被救後將男子視為恩人，從此緊跟在對方身邊，宛如一個保鑣寸步不離的守護男子，讓人看了非常感動。

韓國節目《SBS TV동물농장x애니멀봐》近日在YouTube分享一則故事，一名居住在山區的男子「Imma」，日前在自家附近聽到一陣騷動，便走出門查看，發現一隻流浪貓被一群獾攻擊，Imma擔心流浪貓可能因此受傷，便跑過去將獾趕跑，流浪貓似乎非常感動，從此跟在Imma的身邊不肯離開。

而Imma也未將流浪貓趕走，甚至替牠取名為「Nabi」，他們經常一起在山中散步，Imma表示，與Nabi相遇的前幾天，父親被診斷出罹患直腸癌，讓他陷入人生低潮，而Nabi的出現，也給了他極大的安慰，認為這就是命運，因此只要Nabi跟著一起回家，Imma就會提供房間給牠睡。

不過山區每到晚上，溫度就會降到非常低，為了讓Nabi保暖，Imma會將牠安置於房間內，但牠若未看到Imma，就會著急地不斷狂叫，堅持要待在Imma的身邊，最終Imma決定要領養Nabi，近日帶牠至獸醫院做檢查，發現Nabi僅2至3歲，是一隻非常年輕的貓，有趣的是，檢驗報告顯示，Nabi過去曾在城市街道生活過，之後才跑到山上。

獸醫師推測，Nabi的個性比較膽小，在街道上生活時，可能鬥不過其他野貓，因此才會選擇至山上生活，遠離街道貓的棲息地。Imma了解Nabi的個性後，便決定替牠製作木製貓跳台玩具，還為牠特別打造保暖屋，讓牠能夠安心又舒服地在屋外逗留。