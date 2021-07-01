一般人對於家庭的印象除了一個媽媽、一個爸爸與孩子之外，頂多加上祖父母或是其他親戚，但國外卻有一名女子在網路上自爆，從小就與3名父親同住一個屋簷下，直到長大後才發現，每個家庭裡都只有一個父親，因此在網路上引起熱烈討論。

根據英國媒體《鏡報》的報導，日前一名TikTok網友在網路上發起「告訴我們，你的家庭讓你以為一切很正常的事情」活動，引起不少網友拍片分享，而其中一名帳號為@life_of_raquel的女網友拉奎爾索伊卡（Raquel Soyka）的故事最受到注意。

拉奎爾在影片中表示，她從小時候就跟3個爸爸與媽媽住在同一個屋簷下，而3個爸爸分別是媽媽的第一任老公比爾爸爸（Bill Daddy），第二任丈夫瑞奇爸爸（Daddy Rich），以及她的親生父親皮特爸爸（Daddy Pete），由於從小就與他們住在一起所以對她來說十分正常，直到拉奎爾前往好友家中拜訪時，得知好友媽媽改嫁卻不見前一任丈夫的身影，讓她感到相當奇怪，不停詢問好友並分享自己家中的狀態，才了解「自己的家庭不正常」。

影片曝光後，不少人對於拉奎爾的家庭背景感到好奇，她只好再次拍片說明，她的媽媽在17歲時就嫁給了比爾爸爸，和他生了1個孩子，沒多久他們就離婚了，接著媽媽遇到了瑞奇爸爸，也與瑞奇爸爸生了2個孩子，但他們最後又離婚了。拉奎爾的媽媽44歲時，在當地的一家酒吧遇到皮特爸爸，也就是拉奎爾的親生父親，但不知怎麼的在她出生後，媽媽卻與瑞奇爸爸再婚，而瑞奇爸爸也是陪伴她度過童年的重要人物。

幾年後，皮特爸爸與比爾的爸爸健康陸續出現狀況，需要有人在旁照顧，拉奎爾的媽媽便向瑞奇爸爸提出「住在一起方便照顧」的請求，沒想到瑞奇爸爸也答應了，他們就這樣住在一起好幾年，而拉奎爾直到10歲才知道自己的親生父親是哪一位。同時，拉奎爾也十分感謝瑞奇爸爸這些年來一直把她當親生女兒一樣的撫養及照顧。

有趣的是當網友問到3個爸爸是否能相處融洽時，拉奎爾則表示3個爸爸平時不會互相爭吵，他們只會各自跟拉奎爾的媽媽爭吵而已。不少網友對於她複雜又特殊的家庭狀態感到嘖嘖稱奇，紛紛留言「3個爸爸能夠公平競爭、和平相處，真了不起」、「看起來大人的事情也沒有影響到妳，很厲害」、「他們真是一群有趣又值得尊敬的長輩」。