喜歡看卡通動畫的人，可能對於風靡全球的《笑笑羊》並不陌生，劇中的羊咩咩們有著白色的蓬鬆毛髮和一張烏漆墨黑的臉，乍看之下五官全隱形，但事實上這群可愛又療癒的「黑面羊」是以「瓦萊黑鼻羊」（Valais Blacknose sheep）為原型，所一手打造的療癒系角色。

瓦萊黑鼻羊又被外界封為「世界上最可愛的羊」，牠們的外型乍看之下，就像是用大量毛線製作而成的玩偶，讓不少人看到照片後都會誤認，加上招牌黑臉，不知情的民眾看到牠們移動的身影，往往會被嚇一大跳。

瓦萊黑鼻羊原產於瑞士西南部的山區Valais，因而命名，不過千萬別看瓦萊黑鼻羊外型嬌小，牠們在高山上的適應能力相當強，不僅能在陡峭的山壁移動、覓食，在嚴寒氣候中生存也沒問題。

除了外形軟萌可愛，瓦萊黑鼻羊的個性也十分溫柔，愛和人類親近，因此人氣一直居高不下，近年來陸續被引進英國，成了當地養寵物的新選擇。而瓦萊黑鼻羊的歷史最早可追溯到15世紀，但直至1960年代，才被認定為全新物種。