印尼亞齊省一對男女因為發生婚前性行為而觸犯當地法律，2人各被判處100下公開鞭刑，行刑時台下還有許多民眾圍觀、錄影，雖然女子努力強撐，但鞭刑實在太過疼痛，處刑結束後當場在台上昏倒，被執法人員攙扶下台。

根據《每日郵報》報導，6月28日亞齊省司馬威市（Lhokseumawe）一名少女因為和男友發生婚前性行為，而被當地法院判處「公開鞭刑100下」。從曝光的影片可以看到，這名少女身穿白色長袍走上行刑台，台下還聚集了許多民眾圍觀，紛紛拿出手機錄下她被鞭打的畫面。

鞭子一下下地抽打在少女背部，雖然她在過程中都堅強撐住，但100下打完後她還是忍受不了疼痛，直接在台上癱軟暈厥，一旁的執法人員見狀，立刻走上前觀察少女的狀況，隨後將她攙扶下台。當地族長祖克夫力（Zulkifli）透露，少女雖然在台上昏倒，但目前的恢復狀況良好。

據了解，和少女同天接受鞭刑的還有為他們提供房間的男子，被公開鞭刑75下，以及2名因為喝酒被處以40下鞭刑的男子。

亞齊省是印尼唯一擁有執行伊斯蘭教法自治權的地區，民眾只要喝酒、通姦、進行婚前性行為或同性性行為，都會被處以公開鞭刑，雖然2018年曾有亞齊省的官員誓言要制止公開鞭刑，但根據統計，該省不管是公開鞭刑還是普通鞭刑都仍在持續增加。