不少家中有養狗或貓的飼主，都會透過玩具或是食物逗弄寵物，藉機觀察牠們最真實的反應，而國外一名飼養吉娃娃的飼主也不例外。日前家中愛犬看到他拿著零食出來，以為有東西可以吃，沒想到最後竟然被騙，讓牠忍不住變臉，而真實的反應也被飼主拍了下來。

TikTok帳號為@manchasthetiktoker的男飼主丹尼爾（Daniel Rivera），因經常在網路上分享私下生活及愛犬有趣的生活影片，在網路上逐漸吸引人氣。而他為了測試愛犬被騙的真實反應，今年4月份時曾公布一段影片，影片中丹尼爾故意在愛犬面前拿出零食包讓牠相當期待，沒想到丹尼爾卻拿出高麗菜片，讓狗狗瞬間傻眼，立刻暴怒變臉，不停露出牙齒並發出低吼聲。

近日丹尼爾再度拿出零食包測試，看看狗狗是否因此學到教訓，沒想到愛犬看到零食包後頻頻舔嘴，以為又有美食可以吃，但下一秒主人卻拿出小青椒，牠才驚覺自己再次受騙上當，同樣發出怒吼聲警告主人。

網友看到吉娃娃的真實反應後，紛紛轉發留言「好可憐被騙兩次，哈」、「這影片我重複看了好幾次」、「怎麼辦，看牠生氣好療癒」、「狗：你這奴才竟然敢欺騙我」、「快給我零食！！！」、「可惡，到底想要騙我幾次」、「吉娃娃雖體型嬌小但也不好惹」。