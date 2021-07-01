大陸低俗婚鬧頻傳，即便官方想要改變這項陋習，但似乎成效不彰。日前微博上瘋傳一段婚鬧影片，只見一群男人重壓伴娘，名義上是要拔她的腿毛，但接下來的不堪畫面，就連大陸網友看了也罵聲連連。

畫面中可見，在迎親儀式上，新郎家的男性親友們團團包圍著一名伴娘，嚷嚷著要替她拔腿毛，毫無抵抗能力的伴娘只能直接跌坐在床上，接著一群男人就像是飢渴的猛獸一樣，掀開她的長裙，導致她的雙腿裸露在外，並趁機上下其手，還有人重壓在伴娘身上，全程嘻笑聲不斷。

畫面曝光後網友全氣炸了，留言痛批「沒見過女的嗎？以後他們的老婆、老母親、女兒也被人這樣玩弄，他們還能笑得這麼開心嗎？」、「什麼年代了還婚鬧」、「結婚的意義到底是什麼？真是越看越不明白了」。

無獨有偶，河南日前也發生了一起婚鬧，但是新娘不是省油的燈，面對男方親友刻意吃豆腐，她直接爆氣開打，只要有男人靠近，她立刻拿起枕頭、氣球回擊，甚至用尖銳的指甲在對方身上刮出一道道傷口，以至於婚鬧團全軍覆沒。

不只女性受不了，新郎也可能身受其害，河南一場婚宴中，就有親友向新郎潑灑穢物，氣得新郎當場翻臉，對著婚鬧者崩潰狂吼，甚至作勢要打人，直到其他人介入勸說才終止這場鬧劇。

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