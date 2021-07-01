英國一名男子下班回家時，在路上看見一起驚人的破壞事件，一名少年拿著金屬球棒不斷猛砸價格昂貴的保時捷，旁邊還有一對男女進行指導，讓這名男子看得相當傻眼，立刻拍下證據報警，豈料警方聯繫到車主後，卻揭開了令人更加震驚的結局。

根據《太陽報》報導，英國男子萊恩（Ryan Hambrook）日前下班回家時，在路邊看見一名年約15、16歲的少年，手中拿著金屬球棒朝一台保時捷猛砸，他先是破壞車門、後照鏡，接著將目標轉移到引擎蓋上，50秒的時間就讓這台價值80萬英鎊（約新台幣3094萬）的保時捷變成廢鐵，現場還有一對男女站在旁邊，似乎是在指導少年該如何下手。

萊恩見到這起破壞事件後，嚇得急忙拿出手機拍下證據，並報警交給警方，肯特郡警方發言人表示，警局確實有在6月25日接獲通報，且盡速派遣員警到場查看狀況，不過當他們聯繫到車主時，對方卻說是他拜託別人來破壞車子，「因為車主同意破壞行為，所以並無任何違法行為」。

新聞曝光後，不少網友都對事件結局感到難以置信，紛紛留言：「天啊！他每一下都打在我的心上，好痛」、「太可怕了，如果有人敢對我的車這樣做，我敢保證那根球棒最後一定在他屁股上」；另外也有當地人透露，這輛保時捷被砸爛之後，似乎就一直被遺棄在路邊，沒有人去移走它。