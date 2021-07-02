美國日前發生一起離譜的兒童性侵案。一名辣媽因感到空虛寂寞，日前趁著女兒帶著2名男同學回家過夜時，竟誘拐男童多次與她發生性關係，甚至在他們的手機內留下自己的裸照，超誇張的行徑讓人大感不可思議。

根據《美聯社》與外國媒體的報導，來自美國內布拉斯加州的38歲女子克里斯蒂娜格里爾（Christina Greer），在2017至2018年期間，曾趁著12歲的女兒帶著2名同樣只有12及13歲的男同學回家過夜時，在男童的小熊軟糖內加入大麻與酒精，當男童吃下毒品軟糖開始精神恍惚後，她再將2名男童帶入房內，多次誘騙他們與自己「啪啪」，事後還要脅他們不准說出去。

但最後這起事件還是被人發現，警方接獲通報後展開調查，他們在其中1名男童的手機中，發現多張克里斯蒂娜的性感裸照，立即將她逮捕歸案。今年6月28日，克里斯蒂娜被法院以虐待兒童罪、干擾證人罪以及兒童性侵等多項罪名，判處102年的有期徒刑，至少要服役64年才能獲得假釋，克里斯蒂娜當下雖痛哭懺悔，表示自己身為一名母親卻沒有做到保護孩子的責任相當慚愧，但一切都已來不及。

薩皮郡（Sarpy County）檢察官菲爾克萊恩（Phil Kleine）接受採訪時表示，男童過去曾以為「和成年女性發生關係，在團體中是最酷的人」，但後來他們還是遭到同學罷凌並多次轉學，即使現在已15、16歲，心中依然存在性侵創傷，這對他們將來經營任何關係都有可能產生信任問題。