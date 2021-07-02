美國賓夕法尼亞州一名女子日前打算認養寵物，便上收容所網站尋找待領養的狗資料，沒想到看到了一張熟悉面孔，長得與她失蹤2年的愛犬非常相像，女子馬上衝到收容所確認，而狗一看到她後，馬上就衝過去討抱抱，並不斷地搖尾巴，女子起初還無法肯定是否為失蹤愛犬，但看到狗的反應就說明了一切。

尼夫斯（Aisha Nieves）2014年在收容所「Lehigh County Humane Society」領養了一隻7週大的狗，並命名為「Kuvo」，牠是隻比特犬與羅威那犬混種的狗，豈料2019年5月某一天，「Kuvo」在後院玩耍竟突然失蹤，尼夫斯找了好幾個月，都找不到愛犬的下落，讓她非常傷心。

尼夫斯近日想再領養一隻狗陪伴2個兒子，便再次瀏覽「Lehigh County Humane Society」收容所的網站，查看待領養的狗資訊，期間發現一隻名叫「Ash」的狗，長得非常像「Kuvo」，她便趕緊致電收容所詢問「Ash」的狀況，尼夫斯表示「我當時想『不會吧！不可能會是牠吧？』，但當我看見牠眼睛旁的小疤痕，我就肯定是牠，那是Kuvo小時候撞到門所弄傷的」。

收容所義工表示，「Ash」2019年6月時被人發現在街頭流浪，便被帶至收容所安置，當時牠的身體情況很差，全身都是跳蚤，還有皮膚病等問題，經過4個月治療才逐漸康復，沒多久就被人領養，豈料飼主在2021年6月初因家庭因素，又將牠帶回收容所，「Kuvo」再次沒有了 家。

「Kuvo」見到尼夫斯後，馬上衝到她面前討抱抱，熱情地搖著尾巴，似乎一直在等尼夫斯的出現，尼夫斯提到，「牠一看到我後，就不斷想掙脫牽著牠的人，想跑到我身邊，之後牠跳到我身上狂親」，而尼夫斯也順利將「Kuvo」領養回家，對於能再次找到失蹤的愛犬，讓她感到非常開心，更直呼是奇蹟。