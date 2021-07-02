巴西一隻流浪狗日前走進獸醫診所，但牠並未在現場大鬧，而是安靜地環顧四周，模樣看起來像是在找人，讓現場所有人都很困惑，不清楚流浪狗在找什麼東西，其中一名獸醫師便上前查看，才知道牠其實正在向人求救，聰明的舉動讓不少人驚呼。

根據《The Dodo》報導，獸醫師霍蘭達（Igor Holanda）在診所上班時間，看到一隻狗安靜地走進診所，而且不斷環顧四周，好像在找東西，霍蘭達表示「一開始不明白牠想幹嘛，因此我們就在附近查看，觀察牠是否有主人，但未出現任何人來認狗」。

霍蘭達提到，起初以為牠是走失了，之後才知道牠其實是一隻流浪狗，而且脖子上還有傷痕，「當我們靠近這一隻狗時，才意識到牠正在向我們尋求幫助」，之後便將狗帶至診間治療，霍蘭達幫忙清理傷口並簡單包紮，治療過程中，流浪狗不僅沒有吵鬧也沒有亂動，全程非常乖又安靜。

霍蘭達表示，這一隻狗傷勢並未復原，因此目前先將牠安置於診所，待進一步治療，「狗非常有靈性，竟會自己找醫師治療，我很榮幸能夠幫助牠，或許是上帝引導這隻動物來到診所，讓我有機會照顧牠」，待流浪狗傷勢好轉後，診所將協助流浪狗找到新主人，而這一段影片也被分享至YouTube，讓不少人看了非常感動。