路邊的野花不要採，因為它可能會造成生命危險。加拿大一名創作型女歌手，日前與好友在路邊發現一叢鮮豔的大黃花，便好奇將它摘下拿在手上狂聞，沒想到回家後竟開始出現頭暈、疲倦等不適症狀，甚至還被「鬼壓床」，讓她嚇了一大跳趕緊上網查詢大黃花的品種，沒想到竟是「毒花」。

根據外國媒體的綜合報導，加拿大創作型女歌手拉爾夫（Raffaela Weyman），前幾日與好友參加第一場派對時喝了點酒，因此精神相當高昂亢奮，在他們準備前往第二場派對的路上，發現路邊有一叢美麗又鮮豔的大黃花，兩人便停下腳步湊上前聞，最後還將花朵摘下繼續拿在手中狂聞將近30分鐘，並拍攝成影片分享至TikTok上。

但兩人抵達第二場派對後，卻開始感覺到不對勁，不僅頭重腳輕站不穩，雙腳也感覺相當沈重疲憊，無法正常的與人交談，她們只好提早離開派對回家休息，沒想到回家一躺在床上就遭到「鬼壓床」，也就是睡眠癱瘓（sleep paralysis），整個人雖有意識卻無法動彈，過一陣子才恢復正常，但這種感覺卻整晚反覆發生，讓她不停的做惡夢。

拉爾夫隔天上網一查，才發現自己聞到的是傳說中的「世界第一毒花－曼陀羅花」，趕緊將這個恐怖的經驗PO上網與粉絲分享，並提醒大家千萬不要聞來路不明的花朵。

根據《新聞周刊》等報導中指出，曼陀羅花屬於木曼陀羅屬植物，擁有各種顏色鮮豔的花瓣，在盛開期間花朵綻放時相當美麗壯觀，但它不僅花朵有毒，就連種子也富含有毒物質東莨菪鹼（burundanga），能使人神經麻痺，造成頭痛、暈眩、噁心、幻覺、呼吸道不適等各種症狀，劑量過多還可能造成生命危險，而它的種子也被當作藥物使用，在哥倫比亞甚至還被製作成毒品或是迷魂藥。