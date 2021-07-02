一般人的壽命若能超過80歲便已經相當長壽，但波多黎各一名男子不僅是名百歲人瑞，以高齡112歲打破金氏世界紀錄（GuinnessWorld Records）成為目前全世界最長壽的男人。

根據外國媒體的綜合報導，來自波多黎各卡羅來納鎮（Carolina）的男子馬爾克斯（Emilio Flores Marquez），出生於1908年8月8日，他雖在11名兄弟姊妹中排行老二，卻是家中的長子，小時候只上過3年的正式學校就回家中的甘蔗田工作。而他與妻子結婚75年，育有4名子女，但妻子早在2010年就已離世，只剩他獨守空房。

不過，馬爾克斯生性樂觀，即使只剩他還在這世上，依然開心的度過每一天。他接受媒體採訪時透露自己長壽的秘訣，就是「保持憐憫之心」，因為他的父親用愛將他養大成人，教導他要愛周圍所有的人，並經常督促他與其他兄弟姊妹做好自己的事情外，也要懂得與別人分享一切。另外，馬爾克斯也深信只要心裡有基督（信仰），也是長壽的關鍵。

而馬爾克斯截至今年6月30日為止，也以高齡112歲又326天打破《金氏世界紀錄》，成為全球現存最長壽的男人。據了解，上一任「最長壽男人」的紀錄保持人為羅馬尼亞籍的科馬內斯庫（Dumitru Comanescu），他在去年6月享嵩壽111歲又219天離世。

BREAKING NEWS: Puerto Rico's Emilio Flores Marquez has become the new Guinness World Records title holder for the 𝗼𝗹𝗱𝗲𝘀𝘁 𝗹𝗶𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗺𝗮𝗻 at 112 years and 326 days old.https://t.co/7PCGRoat4d — Guinness World Records (@GWR) June 30 2021