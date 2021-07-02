多數人認為恐龍滅絕原因是小行星撞地球所致，但近日有古生物學家進行研究表示，早在小行星撞落地球的1000萬年前，恐龍可能就因氣候變化而面臨絕種危機，另外也發現草食性恐龍出現數量減少狀況較早，導致肉食性恐龍因沒有獵物而絕種。

綜合外媒報導，多數人認為6600萬年前恐龍一夕消失，是因希克蘇魯伯隕石（Chicxulub）撞上墨西哥尤加丹半島（Yucatan Peninsula），導致白堊紀-古近紀滅絕事件（Cretaceous-Paleogene extinction event），使地球上3/4的物種因此滅絕，不過近日有研究員提出不同看法。

法國蒙貝列大學（University of Montpellier）演化科學研究員康達明（Fabien Condamine）表示，他們的研究團隊追蹤6個恐龍科，包括甲龍科、原角龍科、鴨嘴龍科、馳龍科、傷齒龍科、暴龍科，約250個晚白堊紀恐龍品種，發現恐龍在7600萬年前多樣性就開始下降。

恐龍可能早在7600萬年前開始衰退，當時食草性動物的多樣性急遽下降，尤其是甲龍科和原角龍科，而傷齒龍科則是在恐龍滅絕前500萬年前出現小幅下降，康達明與其團隊通過化石紀錄和電腦模型，發現恐龍多樣性降低原因，其一可能是氣溫導致。

康達明表示，恐龍性別可能會受溫度影響，就像現代的鱷魚和海龜，「白堊紀晚期全球氣候變冷，胚胎性別轉換可能導致多樣性減少，加劇恐龍滅絕過程」，再者，因地球氣候溫度下降，使草食性恐龍數量減少，也導致肉食性恐龍因沒有獵物而絕種，不過由於並未將所有恐龍物種納入研究，且根據現存化石記錄也難以確定，恐龍是否在小行星撞擊前就已陷入嚴重衰退問題。