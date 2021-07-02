隨著科技的進步，不少人正妹及帥哥靠著亮麗的外表在網路上吸引人氣。而日本一名正妹網紅，日前在推特上分享大口吃美食的畫面，卻被網友發現她的筷子歪斜，疑似使用了濾鏡才變成正妹，因此遭到網友攻擊，她最後也不甘示弱的公開自己沒開濾鏡的畫面來回應網友。

被封為歌舞伎町最強咖啡店女僕的日本正妹網紅「岩瀬唯奈」，以甜美外表與一雙無辜大眼，加上她喜歡Cosplay，穿著性感的服飾大秀好身材，吸引大批粉絲的喜愛，過去她也曾登上PTT表特版，在網路上獲得高度關注。

而岩瀬唯奈為了推廣自家咖啡店，經常在推特上曬出美美的試吃美食照及影片來引起話題。日前，岩瀬唯奈再度於推特上PO出吃飯影片，只見她依然打扮亮麗，畫著美美的妝容，大口吃下湯中的滷蛋、海帶等美食，但網友卻發現她手中的筷子嚴重歪斜變形，疑似開了強大的美飢功能，因此遭到不少網友留言攻擊，諷刺她是開了濾鏡才變正妹。

不過，先前岩瀬唯奈就曾在車展及節目中擔任模特兒公開過真實面貌，雖本人與照片及影片中的她有些落差，但看起來依然十分甜美可愛。岩瀬唯奈看到粉絲的批評後，立即在抖音上公開一段「加工VS無加工」的濾鏡影片，影片中她穿著性感的女僕服飾打著電動，穿梭在兩個濾鏡中，以誇張的表情與俏皮的姿勢現身，而幽默的回嗆方式也獲得粉絲及不少網友的好評並轉發，使人氣再度攀升。