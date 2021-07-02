大陸有不少農村地區，仍保有婚鬧的習俗。河南鶴壁一名新郎日前舉辦婚禮，豈料現場親友婚鬧太過火，讓新郎臉上笑容逐漸消失，更是氣到動手推親友，現場幾十個人擠成一團，場面非常混亂，而影片在網路上瘋傳，不少人直呼太誇張。

綜合陸媒報導，鶴壁農村裡一名新郎於29日舉辦婚禮，親友紛紛到場祝賀，其中有人甚至大玩婚鬧，在新郎身上塗滿各種顏料，影片中只見新郎的臉部甚至被塗黑，導致他眼睛根本睜不開，臉上早已沒有了笑容，模樣看起來非常狼狽，但親友婚鬧行為仍不停止，繼續惡搞新郎，讓人看了非常傻眼。

新郎最後似乎有些不滿，甚至開始推擠進行婚鬧的親友，形成新郎1打10的失控場面，直到其他親友介入後，才停止這場鬧劇。而影片曝光後，不少網友表示「新郎都變成包公了」、「人家結婚都美美的，把人家鬧的灰頭土臉，誰會樂意」、「這婚結的好難堪」、「看來在結婚前，新人可能要先學一些武術或散打」。

婚鬧是大陸傳統婚姻習俗，鬧洞房就是婚鬧的形式之一，但近幾年卻出現不少脫序的婚鬧行為，婚鬧對象不只是新人，甚至還可能是伴娘、公婆等，因此衍生出官司問題，嚴重到鬧出人命，因此不少民俗專家也呼籲，婚鬧還是要遵守社會道德。