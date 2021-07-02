大陸網站上近日流傳出一段影片引起網友瘋傳討論，一名看似還在念小學的男童，竟在公開場合下跳坐在一旁的女高中生腿上，雖身高上還是有些差距，但男童後來靠著蠻力將少女壓制在地並強行親吻少女，而錄影的人非但沒有上前阻止，還在一旁嬉鬧叫囂，讓不少人看到影片後相當傻眼。

在大陸網站上流傳的影片中，只見一名年約16歲、穿著白T短裙的少女坐在沙發上，而一旁站著一名看似國小生的男童不時伸出手，對著少女又摟又抱，接著一腳跨坐在少女的腿上試圖對她上下其手，少女則是不斷反抗將男童推開，但下一秒男童竟用雙腳纏繞在少女的腰臀上，使少女一個重心不穩摔倒，最後被男童壓制在地，但男童竟然沒有就此罷手，繼續向前強吻少女，而少女則是不斷揮舞著雙手反抗。一旁的民眾看到這幕竟沒有上前阻止，反而繼續用手機錄下畫面並發出嬉鬧聲。

影片曝光後，立即吸引大批網友轉發，紛紛留言「這孩子實在太誇張了」、「小時候就有這般獸性，長大還得了」、「他的父母沒在管教嗎？」、「說不定兩人是親戚鬧著玩的，如果不是就真不妙」、「我要是那女孩肯定拿刀把他閹了」、「這小孩有病吧！大庭廣眾之下伸狼爪」、「這女孩將來肯定有陰影的」、「打鬧也不應該是這樣」、「小男孩沒教好，長大肯定會出事」。