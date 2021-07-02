烏克蘭一間電視公司日前發生一起令人害羞的採訪意外，一名政治學家接受電視台主播視訊連線採訪時，突然出現網路故障等問題使採訪中斷，但下一秒畫面中卻突然出現一名女子「上空全裸」，讓現場氣氛相當尷尬，而兩位主播的臨場反應也引起網友熱烈討論。

根據外國媒體的綜合報導，烏克蘭獨立電視台Dozhd日前為節目主題「2位獨裁統治者的會面」，特別邀請電視台副總編輯兼政治學家埃洛夫斯基（Dmitry Elovsky）進行遠端連線採訪，一同探討俄羅斯總統普丁與白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）會面一事，並分析其中的利害關係。

但當女主播安那帕諾娃（Anna Panova）詢問埃洛夫斯基有關於「盧卡申科將會向普丁提出什麼要求」的問題時，在家的埃洛夫斯基卻出現訊號問題，露出一臉疑惑表示聽不見主播的聲音，而正當所有人等待埃洛夫斯基調整訊號時，畫面中突然出現一名裸著上半身、露出白皙雙峰的女子，之後又突然將鏡頭轉向埃洛夫斯基。

主播採訪到一半突然驚見裸女入鏡，讓現場相當尷尬。（圖／YOUTUBE）

電視台導播一看到這幕，立刻將埃洛夫斯基的連線關閉，將尷尬畫面交還給棚內兩名主播，但兩位主播也發揮超強臨場反應，只見他們露出專業的笑容，一臉鎮定的表示「看來他發生了技術問題」，便若無其事的繼續探討下一個主題。

即使如此，影片曝光後依然在網路上引起熱烈討論，不少人除了大讚兩位主播的專業，也認為這名裸女可能是埃洛夫斯基的技術助理，但為何會裸著上身出現在他家裡，也讓外界相當好奇兩人的關係。