貓是有靈性的！日前一名網友在網路論壇分享一段影片，只見一隻小貓站在貓跳台上，牠似乎對任何事情都充滿好奇，期間一度想跳到地面，但由於牠所在位置有些高度，因此母貓一看到便連忙阻止，護子的舉動讓不少人看了相當感動。

國外網友@u/Vegetable_Card4567將影片分享至論壇Reddit，只見一隻幼貓待在貓跳台上，期間似乎看到有趣的事物，因此不斷想往下跳，但由於小貓所在位置離地板有些距離，母貓擔心孩子還站不穩，跳下去可能會因此受傷，所以不斷阻止。

畫面中可見，小貓身體不斷向前傾，似乎很想向下跳，但母貓則伸出前肢，試圖環抱寶寶的肩膀，不讓牠有機會跳開，貓媽媽護子的舉動，也讓不少人直呼暖心，表示「主人可能正在引誘小貓靠近，但貓媽媽拒絕讓孩子受誘惑」、「鳥會做相反的舉動，牠們會將寶寶推出鳥巢，讓孩子學習飛翔」。

也有人建議，「主人不應該將小貓放在這麼高的地方，牠們發育還不夠完全，不小心跌倒可能會受傷」。而貓其實非常有靈性，韓國先前有一隻流浪貓，在山上被獾圍攻，而一名男子發現後便上前趕跑獾，沒想到流浪貓竟懂得感恩，將對方視為主人，宛如保鑣緊緊跟在男子身邊，最終流浪貓也成功被收編，擁有新家。