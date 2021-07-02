美國阿肯色州一名女子日前帶愛犬外出跑步，期間看到一名站在殯儀館台階上的女童，詢問是否可以摸她的狗，女子進一步了解得知，女童的父親近日過世，而愛犬似乎也感受到女童憂傷的情緒，牠還沒等主人開口，便主動舔女童的臉頰。

根據《Upworthy》報導，貝納曼（Emily Beineman）先前帶愛犬「Blue」外出慢跑，休息時經過殯儀館附近，一名6歲女童納斯特（Raelynn Nast）便問她「請問我能摸妳的狗嗎？」，貝納曼則回應，女童有獲得父母的同意就可以，而納斯特則露出憂傷的表情。

納斯特緩緩地說，她的父親因結腸癌離世，「我爸媽可能沒辦法馬上回我，因為我爸爸過世了，媽媽在殯儀館裡，我們在參加他的葬禮」，而「Blue」似乎感受到她悲傷的情緒，還未獲得主人許可，就主動走到納斯特身邊讓她抱，甚至還舔她的臉頰，默默給予安慰，納斯特心情才逐漸好轉。

納斯特之後更請貝納曼進到殯儀館，看看她的父親，而納斯特的母親對於女兒的行為，並未感到驚訝，表示「父女倆的感情很好，她總是希望把爸爸介紹給所有人」，而女童的姑姑也非常感謝貝納曼的出現，並告訴她「我認為上帝帶你和愛犬來這裡是有原因的，你們表現出愛和溫柔，讓我們非常感動」，而貝納曼也與納斯特成為朋友，更約定之後要一起遛狗。