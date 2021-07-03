英國蘇格蘭57歲男子保羅（Paul Wynn）上月被宣告已是癌症末期，這讓他與相守21年的未婚妻艾利森（Alison Wynn）決定將婚禮時間提前，不料最後保羅仍不敵病魔，在婚禮現場突癱軟斷氣，讓踏上紅毯的新娘情緒崩潰，一聲聲心碎的呼喚，仍喚不回他的性命。

綜合外媒報導，保羅與艾利森相識於1999年，兩人愛情長跑逾20年，原本預計在今年7月舉辦婚禮，不料保羅卻在5月時被診斷罹患胰臟癌，6月中旬時癌細胞已擴散至肝肺，體重驟降，生命僅剩2個月，到最後只能吃流質食物。

然而突如其來的噩耗，並未阻擋保羅與艾利森相守的決心，兩人決定將婚禮提前至6月25日，不讓保羅留下遺憾。

婚禮當天，有20名賓客前往祝賀，不過就在艾利森在紅毯上緩緩走向保羅時，她隱約察覺保羅似乎已癱軟在椅子上，「我走到他身邊叫了好幾次他的名字，他都沒有轉身看我，這讓我意識到有些不對勁，開始崩潰大喊他的名字。」

現場急救人員見狀立即將保羅放置在地上，實施心肺復甦術，並且使用除顫器搶救，但最終仍無法挽回保羅的性命。艾利森悲痛表示，兩人為了爭取時間，特意將婚禮提前，沒想到依然來不及，「如果早知道時間所剩不多，我就會在那禮拜的一開始就把婚禮給辦了。」報導指出，保羅的葬禮預定在6日舉行。