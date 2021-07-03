大陸山東煙台一間動物園裡，日前誕生了幾隻老虎幼崽，有趣的是，餵牠們喝奶的不是老虎媽媽，而是一隻拉不拉多犬，小老虎似乎也把母狗當成自己的媽媽，和諧相處的影片在網路上流傳，也讓不少人直呼不可思議，動物園事後也解釋原因。

根據《時間視頻》報導，山東龍口動植物園裡一隻母老虎，日前生下了一窩小老虎，但老虎媽媽生下寶寶後，卻對孩子不聞不問，甚至不願意餵奶，讓園方非常頭痛，老虎寶寶面臨營養不足的窘境，最終只好找來一隻拉布拉多母狗，當起小老虎的「奶媽」。

山東龍口動植物園表示，小老虎並不排斥拉不拉多犬，甚至將狗當成虎媽媽，相處非常融洽，期間狗媽媽還會和小老虎嬉戲，讓不少人看了直呼溫馨，紛紛表示「小老虎不覺得媽媽跟牠們長得不太像嗎？」、「母老虎也太不負責任了吧！生後不理」、「狗生的巔峰，養出幾個老虎孩子」。

除此之外，大陸雲南昆明動物園先前也有一隻黑豹媽媽，第一次生產完後就棄嬰，導致黑豹寶寶沒有奶水可以喝，動物園人員同樣找了一隻比熊犬，順利幫助黑豹寶寶度過難關。國外其實也有不少類似案例，有些豹或老虎生下孩子後，不懂得如何餵養孩子，動物園就會找剛生產不久的母狗幫忙餵養。