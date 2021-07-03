大陸福建一隻鬥牛犬日前當街搶走路人滑板，還熟練的靠著兩隻腳玩到成精，就連女飼主想將牠拉回，但鬥牛犬緊抱著滑板不放，搶不過牠的女飼主甚至一度被拖著走，只能崩潰對著愛犬急喊「還給別人嘛！這是別人的呀！」

根據《瀟湘晨報》報導，當時年輕的女飼主在街上遛狗，不料鬥牛犬看見有人在玩滑板，竟興奮的朝著滑板衝了過去，直接將滑板搶走，嚇得女飼主一邊拽著狗繩，一邊搶著滑板，一人一狗互不相讓，當場爭奪起來。

期間女飼主還不斷向愛犬喊話「還給別人嘛！這是別人的呀！」但鬥牛犬像是在鬧脾氣，執意抱著滑板不肯鬆手。

無奈之下，女飼主只好用腳將滑板推了出去，但不知放棄為何物的鬥牛犬立刻追了上去，甚至嫻熟的將右側的兩隻腳站立在滑板上，透過左邊兩隻腳在地上借力滑動，一氣呵成的上板成功，在後頭的女飼主反倒被愛犬拖著跑，卻無計可施。

畫面曝光後，鬥牛犬流暢的滑板動作讓不少網友驚呆了，紛紛留言直呼「這狗成精了，前世一定是滑板高手」、「給狗狗買一個滑板吧，牠只是欠栽培」；還有人自嘲「連狗狗都會滑，我卻還不會，我真是不如一隻狗」。