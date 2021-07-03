巴西動保組織日前接獲報案，得知有一隻狗長期被綁在後院，終日只能待在狹小的空間生活，因此他趁屋主不在時，將狗救出來，而狗一看到動保組織人員出現，似乎知道自己獲救了，竟興奮地跳到動保組織人員身上，好像在表達自己的感謝。

根據《The Dodo》報導，動保組織負責人馬修斯（Matheus Laiola）致力於維護動物權益，同時也是動物保護法的執法人員，他經常拯救長期被拴住、限制生活空間的毛小孩，日前他接獲民眾通報，指一隻狗長期被栓在後院，無論刮風下雨都待在後院裡，生活於狹小的空間裡，非常可憐。

馬修斯隨即抵達現場，與同事先在附近觀察許久，蒐集更多飼主不當對待的證據，之後確認屋內沒有人後，他們便合力將鐵欄杆撬開，順利將狗救出來，感動的是，當狗一看到馬修斯，似乎知道對方是來救牠的，馬上跳到馬修斯身上討抱抱，甚至不斷親吻馬修斯，好像在表達感謝，讓人看了忍不住落淚。

馬修斯也將救狗影片分享至臉書，累積9.8萬觀看次數，並寫下「當牠看到我時，似乎從絕望裡找到希望」，飼主未來也將因不當對待寵物的行為接受調查，目前狗被安置於救援組織「Casa do Produtor」，並接受獸醫師檢查，身體狀況相當良好，而狗隨後也被有緣人領養，許多網友得知後，都替牠感到開心。