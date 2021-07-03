人前風光的警犬看似威風凜凜，但是背後的養成十分不容易，微博日前瘋傳一段訓練犬矇眼走繩索的影片，畫面中可見，訓練犬嘴巴銜住一條繩子，在半空中以開腿的姿勢移動，每踏出一步都需要不斷摸索確認，即便四隻狂抖，依舊勇敢前行，高強度的訓練方式讓不少網友既心疼又敬佩。

影片中可見，訓練犬矇著眼睛，在距離地面50公分高的繩索上，無所畏懼的冷靜前行，過程中雖然數度踩空，四肢也頻頻顫抖，但還是展現高超的平衡能力，敬業的完成訓練。

畫面曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「看見牠踩空時，我心臟瞬間抖了一下」、「公務員果然難考」、「我再也不說活得比狗累了」、「看過警犬和壞人搏鬥的影片，牠們都是上去送命的，幾乎都被壞人打死，但是一聲令下還是會往前衝，每次看都想哭，狗狗真的是人類的好朋友」。

事實上，山東淄博市公安局曾公布警犬訓練基地，裡頭犬舍乾淨整潔，警犬更是訓練有素，受訓技能包括追蹤、物證搜索、搜毒、搜爆、血跡搜索、巡邏防控等6項專業。剛開始時，以穩定度、不亂吠叫、原地待命為主，進行基礎訓練，之後再依序進入進階訓練。

訓犬員指出，不同的犬種依據天性使然，都有自己擅長的項目，像是史賓格犬因為體型小，能在狹窄空間中靈活搜索，擅長室內搜毒、血跡搜索，至於德國牧羊犬因為體力好、攻擊力強、服從性佳，適合反恐、防爆等任務。