披薩業者近日推出「香菜皮蛋豬血糕披薩」，引發網友討論，甚至還被分享至國外知名社群「9GAG」。近日有廚房師傅得知後，決定要做出更受討論的披薩，他竟製作出了一款「火雞雞佛披薩」，由於雞佛尺寸非常大，讓不少網友直呼「砸重本」。

一名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》表示，近日「香菜皮蛋豬血糕披薩」備受討論，相關照片與試吃心得更是洗版臉書，一名廚房師傅得知後，便表示「米血有什麼，我烤一個厲害的」，豈料他竟在披薩上放「火雞雞佛」並灑滿起司，由於雞佛的尺寸非常大，讓不少人看傻眼，此篇PO文更是獲得2萬人按讚。

不少愛吃雞佛的饕客，直呼看起來很好吃，還有人表示「吃完噴鼻血」、「看起來比米血糕厲害太多了」、「這雞佛的尺寸太可怕…」、「感覺義大利真的快跟台灣宣戰了」、「怎麼有『蛋蛋』的哀傷」、「披薩在台灣已無極限」、「感覺很厲害！還會爆漿」、「藍胡辣披薩，這名字超霸氣」。