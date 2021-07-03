新冠肺炎疫情肆虐全球，就連北韓政府在大陸境內開設的海外餐廳也大受影響，為了挽救岌岌可危的生意，位於遼寧省丹東市的北韓餐廳竟鋌而走險，提供「特殊性服務」，最後因為顧客嗨到昏倒，事情才曝光。

根據外媒報導，北韓自1990年代開始便在全球陸續開設餐廳，同時也是該國重要的外匯收入，光在大陸就有逾100間餐廳。不過因為疫情影響，觀光客驟減，生意一落千丈，但即便如此，業者仍需向北韓政府繳納一定的稅金，讓經營者苦不堪言。

現在更傳出位於丹東市的北韓餐廳為了攬客，竟然違反規定，讓正妹服務生提供特殊性服務，果然因此大受歡迎。不過日前一名20多歲的正妹服務生在接待顧客時，因為直接一屁股坐在對方腿上載歌載舞，讓這位男客人疑似興奮過頭，當場昏倒，這才讓事情曝了光。

報導指出，早在幾個月前該間北韓餐廳就提供相關服務，就算正妹服務生與顧客單獨進入包廂，餐廳管理階層一律視若無睹。此外，當地防疫規定，所有餐廳必須在晚上9時結束營業，但該餐廳卻私下營業至凌晨3時許，目前丹東市公安局已介入調查。