美國一名人妻懷疑丈夫在外偷吃，但又苦於沒有證據，夫妻倆也經常為此吵架，日前她無聊下載抖音（TikTok）打發時間，豈料竟滑到小三的帳號，其中還有一段影片，是她將車停在自家門口，讓該名人妻意外找到老公偷吃的證據，她也不禁直呼「女人要相信自己的直覺」。

根據《太陽報》報導，美國一名人妻安娜（Anna）在抖音表示，她一直懷疑丈夫有小三，近幾個月來，兩人經常為此發生爭執，但丈夫每次都迴避偷吃話題，甚至大罵她是瘋子，更回「妳真的瘋了，妳知道自己在說什麼嗎？根本沒有小三」，安娜因一直找不到丈夫偷吃證據，讓她非常無奈。

安娜日前至密西西比州出差，期間因無聊下載抖音來玩，豈料竟在推薦影片看見小三的影片，而對方的車竟大剌剌地停在他們家門口，她才驚覺小三與老公共度聖誕假期，隨後她便打電話指控丈夫偷吃，但對方仍舊不承認，氣得安娜直接將抖音截圖傳給丈夫看，不等對方解釋就掛斷電話。

安娜提到，「這幾個月來，我因為小三不斷與老公吵架，現在我即將跟他分居，女人要相信自己的直覺」。而這一段影片已累積250萬觀看次數，不少人紛紛給予她鼓勵，還有人分享類似經歷，「我和前夫結婚11年，他也與小三在一起11年！當時我們常為此吵架，離婚後半年，他們就結婚了」。