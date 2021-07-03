🚨 Sobre el incendio registrado en aguas del Golfo de México en la Sonda de Campeche a unos metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap)



Tres barcos han apoyado para sofocar las llamas pic.twitter.com/thIOl8PLQo — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2 2021

墨西哥灣海底天然氣管線稍早發生外洩爆燃事故，使得海面頓時陷入火海，所幸經過5個多小時的搶救，火勢已完全撲滅。不過多段駭人的空拍影片早已在網路上瘋傳，超不真實的畫面讓網友驚呼是「地獄之門」。

根據《每日郵報》報導，墨西哥當地時間2日凌晨5時15分，墨西哥石油公司（Pemex）在坎佩切州（Campeche）卡門城（Carmen City）外海，距離墨西哥灣Ku-Charly鑽油平台150公尺的海底管線破裂，發生外洩事故，導致海面瞬間爆燃，並形成一個巨大的圓形火海。

由於大火距離鑽油平台僅數公尺遠，迫使相關單位緊急關閉閥門，阻斷氣體外洩，不讓火勢繼續蔓延。石油公司也立刻派出數艘消防船出動滅火，直到當天上午10時半，火勢已完全撲滅，所幸這起事故並未造成任何人員傷亡，不過詳細的起火原因仍尚待調查。

現場多段搶救畫面不斷在網路上瘋傳，不少外國網友全被眼前的駭人片段嚇傻了，直指這根本是傳說中的「地獄之門」（the portal to Hell），認為畫面實在太不真實了。