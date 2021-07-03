貓咪平衡力雖然非常好，但牠們有時也會失常。日前一名飼主看到愛貓在梳理尾巴的毛，便將過程拍攝下來，豈料愛貓疑似梳理得太忘我，整隻貓頓時失去平衡，牠著急地想拉正身體，貓爪不斷在空中亂揮，讓人看了直呼太好笑。

推特帳號@mofnekoclub經常分享貓狗的爆笑影片，擁有20萬粉絲追蹤，日前他分享一隻貓梳理毛的影片，逗得眾人哈哈大笑，只見一隻橘貓身體向前傾，將自己捲成一團，專注的梳理尾巴貓毛，疑似過於忘我，導致牠瞬間失去重心。

影片中可見，橘貓失去平衡後，牠試圖將身體拉正，但在沒有地方可以靠的情況下，牠只能試圖用腰力將自己拉回來，而四肢則著急地在空中揮舞，甚至轉了一兩圈，牠才找回了平衡，但橘貓並未因此記取教訓，再次向前傾舔毛，讓牠又變成一顆「陀螺」。

影片累積182萬觀看次數，不少人笑著說「牠的腹肌突然乍現」、「貓皇：雖然我失去平衡，但我仍試圖夾住腿硬撐」、「貓咪一秒變不倒翁」、「一種腿抽筋的概念」、「動作突然改變時，貓咪很容易受到影響，牠快跌倒而焦急的模樣，真的好可愛」。