@damianmolla Estamos analizando todo el vídeo en profundidad para pillar al @unicosobreviviente ♬ sonido original - Damián Mollá

西班牙一名網友哈維爾（Javier）今年初時，聲稱穿越時空去到2027年，除了拍下空無一人的街景，更透露人類將在6年內滅絕，而自己是「唯一的倖存者」。對此，西班牙電視台便向他發出挑戰，沒想到卻在監視器中意外拍攝到「一團黑色人影」闖入。

家住西班牙瓦倫西亞（Valencia）的哈維爾表示，自己一覺醒來後就在醫院內，並且喪失記憶，他所處的世界空無一人，唯一想起來的是自己的抖音帳號，今年初開始，他便在帳號上傳大量影片，包括自由穿梭在當地博物館、餐廳、醫院、觀光勝地等景點，因為到處空蕩蕩，即便拿著鑰匙開走警車，也沒人將他攔下。

哈維爾認為，自己原本生活在2021年，但一夕之間穿越時空到了2027年，「這其中一定有某種特殊的關係」。為了釐清真相，他前往瓦倫西亞大學一探究竟，卻意外發現自己參與一項計畫，為編號－JESP8827號實驗人員，此項發現讓他深信自己來到平行時空，而為了確認自己是否與2021年有所連結，他在當地一些知名景點放置鑰匙圈，並透過抖音公布位置，讓網友協尋，而這些鑰匙圈全被2021年的網友所找到。

消息一出，西班牙電視台也向哈維爾發出挑戰，主持人達米安（Damián Mollá）在攝影棚的角落放了一本自己的新書，放話要哈維爾來拿。哈維爾興然接受挑戰，並拍下影片紀錄，成功拿取了書籍，而達米安得知後立即檢查棚內監視器，雖然畫面並沒有出現達米安的身影，但卻意外捕捉到一團詭異的黑色人形身影。

畫面中可見，黑影不斷在攝影棚反覆出現，同時也看到攝影棚的大門自動打開，這讓達米安驚訝不已，影片曝光後不少網友確信哈維爾身處在2027年的平行時空，但也有人認為是電視台在炒作，所有謎團至今未解。