馬來西亞一名女子去年5月，在自家後院發現一隻流浪貓，瘦到只剩骨頭，而且還有脫毛、皮膚病等問題，眼神看起來非常無助，讓她非常不捨，便決定收編流浪貓，經過1年的照顧後，流浪貓蛻變後模樣，與流浪時差很多。

根據《Boredpanda》報導，哈米扎（Nur Hamizah Had）去年5月時，在自家後院發現一隻流浪貓，全身髒兮兮的，且聞起來非常臭，身上甚至有脫毛、受傷等問題，哈米扎表示「流浪貓看起來非常無助，而且很孤單的樣子，像是在乞求我救牠」，讓哈米扎看了非常心疼，便決定帶牠至醫院治療。

哈米扎為了不嚇到流浪貓，引誘牠自行走進準備好的紙箱，之後再將流浪貓帶至獸醫院，經過檢查後發現，牠瘦到只剩2公斤，且皮膚受到嚴重感染，導致牠身上幾乎沒有毛，腿部也有傷口，需接受長期治療，哈米扎便決定收編牠，並替牠取名為「Meimei」，「Meimei」被帶回家後，一開始非常膽怯，之後才慢慢熟悉環境，而且變得非常親人。

哈米扎與丈夫每天按時餵「Meimei」服藥並清洗身體，牠的狀況才逐漸好轉，經過5個月的時間，「Meimei」就重新長出新毛，模樣看起來非常可愛，如今牠更重達6公斤，身體也變得非常健康，毛非常多且很蓬鬆，與之前瘦又無毛的樣子差很多，牠宛如動物界的「醜貓變鳳凰」的主角。