知名日系雜貨品牌在琳瑯滿目的商品中，有一支單價不低的「挖洞湯匙」，近日在大陸社群平台引發熱議，眾人好奇湯匙中央挖洞的設計究竟有何用途。貼文一出，逾6000條留言中，超過半數網友信誓旦旦認定是用來製作丸子的用具，但其實和正解差了十萬八千里。

大陸網友日前在逛日系品牌實體門市時，發現一支奇特的餐具，湯匙正中央的挖洞設計，不僅撈湯會漏光，用來舀食物也不方便，讓他不禁好奇背後實際用途，便在社群平台「小紅書」PO文問道「我懵了啊，這支湯匙的作用是啥？在線等」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，6000多條的留言中，大部分網友一面倒認為是用來製作丸子的工具，因為可以利用湯匙，將肉漿擠出一球一球大小適中的肉球，「這是做肉丸子專用的」、「拿來炸肉丸的」。

也有人認為是分蛋器，將雞蛋打入碗中之後，再用這款挖洞湯匙將蛋黃和蛋白分離，但這說法立刻被打臉，因為用不鏽鋼材質撈蛋太滑，並不實用。另外也有網友直言這款湯匙是吃餛飩專用，可以將餛飩撈起單吃，或是吃料不喝湯的最佳選擇。

事實上，前往日系品牌官網查詢，這款長達24公分的挖洞湯匙正確名稱為「分菜杓」，顧名思義是能在分菜時瀝掉多餘的湯汁或油脂。