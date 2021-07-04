有些人喝醉酒時經常會做出脫序行為，讓旁人看了都忍不住捏一把冷汗。日前英國一名醉漢在火車站和青少年起了爭執，他一氣之下竟跳下月台、走到軌道上，一旁的民眾急忙上前伸出援手，但下秒火車便疾行而來，驚悚的瞬間讓在場所有人都嚇壞了。

根據《每日郵報》報導，上月23日倫敦麗城火車站（Belvedere railway station）發生一起跳軌事件，當晚10點30分左右一名醉漢正在和對面月台的青少年叫囂，似乎在爭論著和種族歧視相關話題，青少年不斷挑釁要他去對面月台，豈料這名醉漢竟真的跳到軌道上要走過去。

附近的民眾見狀都嚇了一大跳，一名白衣男子試圖伸手要將他拉上來，然而剛好遇到火車進站的時刻，白衣男子為了自身的安全，不得不在最後一刻縮回了手，醉漢也從此消失在畫面當中，讓所有人都被這快速又驚悚的瞬間嚇得目瞪口呆。

影片拍攝者透露，這名醉漢當時裸著上半身在月台上不斷大吼大叫，他想要跟朋友分享這好笑的一幕，才會拿出手機拍攝，沒想到卻意外拍到了他差點被輾斃的瞬間，等火車離站後大家都不敢靠近軌道，害怕看見怵目驚心的畫面，拍攝者率先鼓起勇氣查看，所幸醉漢躲到了月台下方和軌道間的縫隙中，整個人像胎兒一樣蜷縮起來，並沒有受傷。

最終火車站的人叫了救護車把醉漢送醫檢查，而警方也表示將會對這起事件展開詳細調查。

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