Tina Gonzalez admitted to three crimes - having sex with an inmate and providing him drugs and a cell phone. https://t.co/yZOZR71MMk pic.twitter.com/BtHEmCOYNu — ABC30 Fresno (@ABC30) June 30 2021

日本成人片中經常出現女獄警和男囚犯之間情慾流動的禁忌戲碼，沒想到如此荒謬的情節卻在美國加州佛雷斯諾監獄真實上演。一名26歲女獄警蒂納（Tina Gonzalez），失婚後因為寂寞難耐，竟勾引男囚在獄中進行活春宮，還爆出不少非法行為。

綜合外媒報導，蒂納2016年9月起擔任女獄警，2019年底遭同事舉報，指她和獄中一名男囚有不正當關係，不僅多次發生性行為，甚至經常利用職務之便，偷渡手機、酒精、毒品、刮鬍刀等違禁品給其他和她私交不錯的男囚，以便自己能和欣賞的男囚犯「聊色」。

離譜的是，為了方便交合，蒂納還刻意將褲子剪破，甚至絲毫不避諱在其他11名囚犯面前上演活春宮，而這些不當的非法情事至少持續1年多，離譜行徑讓她的前上司麥考馬斯（Steve McComas）搖頭怒轟「真是墮落不檢點」。

蒂納事跡敗露後隨即遭到逮捕，並且火速離職。對此，她的辯護律師泰列尼克（Martin Taleisnik）表示，蒂納過去並沒有任何犯罪紀錄，強調她是因為失婚後，人生變得脆弱，但從來沒有意圖傷害他人，她願意為犯下的錯事承擔一切責任。最終當地法院判處她7個月有期徒刑。

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