大多數狗狗天生活潑好動，似乎擁有用不完的體力，讓飼主經常感到很崩潰。近日一名飼主就在網路上曝光影片，控訴飼養的米格魯會故意絆倒他，但不管他跟誰抱怨都沒有人相信，無奈之下只好在家裡裝設監視器，沒想到真的拍到了「犯罪畫面」，讓他興奮高喊「狗贓俱獲」。

這名男飼主近日在論壇《Reddit》發文，指出他所飼養的米格魯前陣子曾絆倒過自己，當時他很懷疑這個「意外」其實是愛犬精心計畫的，但不管他怎麼跟旁人抱怨，大家都以為他只是在說笑，沒有人願意相信他，於是無奈之下，飼主只好在家裡裝設監視器，希望能夠再次捕捉到「意外」發生的瞬間。

沒想到日前真的拍到了愛犬的「犯罪證據」，只見這隻米格魯聽到飼主的聲音後，立刻躲進餐桌底下，趁著飼主拿東西時，偷偷溜到他的身後站著，當飼主準備後退離開，還沒反應過來就直接被愛犬絆倒，整個人慘摔在地上。對此飼主相當興奮，「謝天謝地監視器拍到了牠狡猾的屁股」，更直言這段影片會成為最有力的證據。

網友們看完影片後都覺得十分神奇，紛紛笑說：「你的狗是不是偷偷幫你買了保險，然後受益人填牠的名字」、「這100%是計畫好的，牠走到桌子底下後，眼神就沒有從你身上移開過」、「雖然這樣不好，但我還是笑到不行，很開心你沒有受傷」、「後面的狗感覺才是主謀，牠默默在沙發上看著這一切發生」。