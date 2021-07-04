相較於印刷輸出的商業告示牌，許多在路邊擺攤的長者仍以手寫為主，只要一張紙板和麥克筆就能輕鬆搞定。不過日前就有眼尖網友發現，屏東潮州有位阿伯在紙板上寫下「新出ㄆㄆㄐㄧ」幾個大字，讓人看了一頭霧水，畫面曝光後隨即掀起眾人熱議。

原PO在臉書社團《屏東縣潮州鎮》PO出一張照片，畫面中可見一名阿伯在路邊擺攤，桌上放著一袋袋黃褐色的商品，桌子前方懸掛著的紙板只寫著「新出ㄆㄆㄐㄧ」幾個大字，讓他不禁好奇「大家知道阿伯賣什麼東西嗎？」

貼文一出隨即掀起熱議，不少知情網友一看秒懂，指出阿伯賣的是「破布子」，紛紛留言解答「新出破布子」、「指的是新鮮現採當季的破布子」、「popo雞的發音，就是客語破布子」、「ㄆㄆㄐㄧ那是破布子的客家話，這應該只有客家人看的懂」。

不過也有網友大讚阿伯是行銷高手，「厲害，成功吸引人的目光」、「我唸好幾次，頓悟了」、「阿伯太有創意了，不是客家人真的沒辦法拼出來」；另外還有人表示破布子是下飯好物，「可以來炒蛋，老一輩才知道的東西，很好吃」、「用豆皮加破布子，或者用豆腐炒很下飯」、「破布子煎蛋配九層塔很讚」。