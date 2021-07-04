本土劇女星陳珮騏在戲劇中的惡女形象深植人心，但戲外人美心善的她，除了長期關注動保議題，救助流浪動物，對待愛犬也視作親生小孩疼愛。日前陪伴陳珮騏16年的愛犬Mina離世，讓她難過得哭不出來，情緒一度封閉，而她昨（3日）在臉書團PO出親送狗女兒最後一程的影片，催淚畫面惹哭不少網友。

陳珮騏PO文指出「女兒Mina去旅行了，實在不希望Mina的喜事卻一再的蒙上了一層灰。也想以自身為示範，只要珍惜與把握，生命課程的結束，也是可以平靜溫馨而非呼天搶地。」

影片中可見，陳珮騏輕輕抱著Mina，並且貼著愛犬的眉心，隔著口罩不斷親吻，不捨之情溢於言表，一句「這是今生最後一次將妳呵護在懷裡」讓一票網友鼻酸、動容。

愛犬火化前，陳珮騏大喊「Mina去旅行囉！」最後她親自安置毛孩的骨灰罈，並對Mina喊話，「妳好棒，愛妳，隨時回來看媽媽知道嗎。」

圓滿送走狗女兒Mina，陳珮騏堅強表示，「離世即往生。雖肉體機能停止運行了，可靈魂與高我才是真正昇華前往永生的開始！」她提到，此刻並不難過，帶著笑容欣慰的送Mina去旅行，而這僅是暫別，「等我此生也圓滿了，就會上去和我的孩子們團聚了」。