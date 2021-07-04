大陸山東有2座相鄰的古寨，相傳是戰國時代的齊國所建，距今雖然已有2700年的歷史，外觀卻保存的相當完好，這2座古寨因為地理位置優越、懸立在100公尺高的峭壁之上，再加上唯一的出入口非常狹小，在當時被人們用來躲避外敵或土匪入侵，扮演著保護當地老百姓的重要角色。

根據《梨視頻》報導，這2座用石頭砌成的古寨位於山東淄博市島坪村，分別叫做「北峪寨」以及「東留寨」，相傳是戰國時代所建成，屬於齊國長城的一部分，距今約有2700年歷史，不過古寨雖然歷經千年風雨，保存卻相當完好。在2座古寨中，北峪寨的面積較大，裡面有200個房間，每個房間約3、4平方公尺，而東留寨內每個房間的間隔較遠，房間數也比較少。

當地村民李德金介紹，2座古寨的地理位置優越，四周全是懸崖，若是不熟悉地形，一不小心就會跌入100公尺的深淵中，且古寨只有一個高不到1公尺、寬約半公尺的出入口，在當時如果有外敵或是土匪入侵，人們就會攜家帶眷跑到山上的古寨中避難，而外敵和土匪也不會跟上來強攻，扮演著保護當地老百姓的重要角色。

目前除了偶爾有村民或山友前往北峪寨和東留寨遊覽之外，很少有人會來到這邊，人跡罕至加上悠久的歷史，導致建築外觀已經長滿了許多綠色植物。