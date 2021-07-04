許多人對於沙丁魚並不陌生，不過卻很少有人仔細端詳沙丁魚的正面照，日本一名網友日前在水族館拍攝到沙丁魚群的正面連拍，超驚人的詭異長相，讓他不禁直呼「根本邪靈！」

日本網友日前在推特帳號「@tsukarium」分享在水族館拍攝到的沙丁魚連拍照片，畫面中可見，密密麻麻的沙丁魚群不斷往前游動，其中有一隻特別顯眼，只見牠張大嘴巴，朝著鏡頭疾游而來，猶如重現名畫《吶喊》的經典場景，讓原PO看了又驚訝又好笑，「從正面連拍沙丁魚群，不料竟拍到了像是被驅邪的惡靈，嚇了我一大跳！」

畫面曝光後網友全被沙丁魚的正面模樣逗樂了，紛紛留言笑說「畫面太魔性了」、「像極了下班想去瘋狂進食的我」、「沙丁魚的內心：閃開啦人類！我要去吃飯了」、「這就是為什麼有些動物大家都不拍正面」。

對於眾人疑惑沙丁魚到底怎麼了，原PO特別解釋「其實牠只是張大嘴巴過濾浮游生物來吃，這就是沙丁魚的日常」，一名網友也表示沙丁魚是濾食性魚類，「所以游泳的時候嘴巴會一直打開，順便吃飯」。

不只沙丁魚正面模樣有趣，過去也有網友分享「翻車魚」的正面照後驚呼「翻車魚實在太恐怖了，就算說『看著我的眼睛說話』也是不可能的！」

照片中正面的翻車魚只有一張嘴巴，看不見牠的眼睛，不少人可能會因為翻車魚正面的臉部輪廓和人類相似，而陷入恐懼當中，即便惡搞替牠加上各式各樣的眼睛，依舊相當詭異。