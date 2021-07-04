百慕達位於北大西洋，是英國的海外領地之一，其和美屬波多黎各、美國佛羅里達州南端所形成的三角形海域，因為相傳發生過多起飛機和船隻的神祕失蹤事件而在全球聞名。不過當實際來到百慕達後，會發現更加神奇有趣的現象，這裡房子的屋頂全都是白色的，這個設計的背後其實暗藏著數百年前古人的智慧。

根據《BBC》報導，百慕達（Bermuda）幾乎家家戶戶的房子都是白色的屋頂，而且上面還有著類似於階梯形狀的造型，這種獨特的設計可以追溯到約400年前，因為當地雖然位在熱帶地區，但卻缺乏像是河流、湖泊等淡水來源，所以早期移民才會想利用屋頂的設計來收集雨水，將其儲存在下方的水槽中，以解決當地水資源不足的問題。

這些屋頂最初是由石灰砂漿製成，但現代大多都改塗白色油漆，能夠淨化雨水和反射紫外線。(圖/達志影像)

這些屋頂最初是由石灰砂漿製成，具有抗菌的功用，此外石灰岩屋頂非常沉重，也能幫忙住戶抵禦颶風；到了現代，石灰砂漿逐漸被油漆取代，不過當地居民還是會把屋頂漆成白色，使其能夠反射紫外線並淨化雨水。

當地居民吉爾伯特（Guilden Gilbert）接受採訪時表示，百慕達的住家屋頂都是世代傳承下來的，他家屋齡為95年歷史，鄰居的房子則高達200年歷史，但都同樣保留著原本的屋頂；吉爾伯特還透露，百慕達的孩子從小就會被叮囑要好好保護屋頂，並留意水槽中的儲水量足夠、不要隨便浪費水，避免發生無水可用的窘境。